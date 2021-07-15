تراند الفن: “التضامن” تبدأ صرف مساعدات “تكافل وكرامة” عن شهر يوليو

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 11:07 صباحاً - بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” عن شهر يوليو لنحو 3 ملايين و369 ألفًا و735 مواطن، حيث بدأ الصرف بمستفيدي برنامج “كرامة” لنحو مليون و256 ألف مستفيد، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19”.

كما من المقرر أن يتم الصرف لمستفيدي برنامج “تكافل” البالغ عددهم نحو 2 مليون و113 ألف مستفيد، بداية من الأسبوع المقبل على مدار يومين، بالإضافة إلى مستفيدي “كرامة” الذين لم يقوموا بالصرف خلال الأيام المخصصة لهم.

وشكلّت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، غُرفة عمليات مُشتركة مع هيئة البريد المصري لمُتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات، وتقليل فرص التزاحم التزامًا بالإجراءات الاحترازية المتبعة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي؛ لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم، مع تقديم كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا وإيلاء أهمية خاصة لحماية فئات المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي سياق منفصل، وضحت وزارة التضامن الاجتماعي، خطوات تسجيل الشكاوى الخاصة بـ “تكافل وكرامة” وطرق الاستعلام عنها، والتي جاءت كالتالي:

– الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

– الضغط على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة.

– إدخال الرقم القومي في الجزء المخصص لذلك.

– الضغط على استعلام.

وبعد ظهور نتيجة الاستعلام، يمكن معرفة البيانات الآتية:

– نوع بطاقة المستفيد سواء كان تكافل أو كرامة.

– في حالة الإيقاف أو التجميد سيذكر السبب.

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