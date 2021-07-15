تراند الفن: فنانة لبنانية شهيرة تثير الجدل بإعلان حملها بدون زواج.. وهكذا ردت على منتقديها!

صحيفة المرصد: أثارت الفنانة اللبنانية قمر، موجة من الجدل الواسع بإعلان حملها الثاني دون زواج.

وعلقت “قمر”، على الانتقادات الحادة التي تعرضت لها جراء حملها من مجهول، قائلة:”مين أنتم عشان تحللوا وتحرموا، روحوا اتعلموا من الغرب التحضر، والحفاظ على حقوق الأم والطفل”.

وأضافت:”وأنا معنديش مشكلة أكون سنجل مازر، واللي هو الراجل اللي يتخلى عن مسؤوليته”.

وكانت الفنانة “قمر” أقامت قبل سنوات، دعوى إثبات نسب في المحاكم المصرية، للحكم بثبوت نسب ابنها الأول إلى أبيه.