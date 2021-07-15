تراند الفن: فنانة شهيرة تنجب طفلين دون زواج: الأول من حفيد جمال عبدالناصر والتاني من مجهول

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 10:08 صباحاً - عادت الفنانة اللبنانية الشهيرة “قمر” إلى

تصدر الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كشفت عن حملها للمرة الثانية دون

زواج، رافضة الكشف هذه المرة عن والد طفلها الثاني، وافتخرت أنها “سنجل

مازر”، مشيرة إلى الغرب الذي وصفته بالمتحضر والذي يسود فيه مثل تلك الأفعال.

قصة طفلها الأول من حفيد جمال عبدالناصر





خاضت الفنانة اللبنانية قمر، جولة كبيرة في المحاكم

المصرية عام 2010 لإثبات نسب طفلها من جمال مروان حفيد الرئيس الراحل جمال

عبدالناصر، إلا أن المحكمة رفضت في النهاية إثبات النسب.



وعادت الفنانة اللبنانية ” قمر ” في شهر مايو الماضي ونشرت

صورا من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على موقع إنستجرام أعادت من خلالها قضية نسب

إبنها لرجل الأعمال المصري ” جمال مروان ” إلى الواجهة من جديد .

ففي الصورة الأولى التي جاءت مركبة متضمنة كلا من جمال مروان

وكتبت أسفلها ” الأب ” والرئيس المصري الراحل ” جمال عبد الناصر ” وأسفله كتبت ” الجد

” ويتوسطهما صورة نجلها وكتبت ” الإبن ” .

وفي صورة أخرى ظهرت بها قمر برفقة إبنها وهو بعمر الثلاثة

أشهر وعلقت عليها بالقول : ” الحمد لله تحملت كل الصعوبات وأقسى الظروف وربيت إبني

بفضل رب العالمبن ” .



وتابعت في تعليق آخر : ” يا الله شو بحب هالصورة هون جيمي

كان عمره 3 شهور .. الله يحمي أطفالنا جميعا ويبعتلهم أيام حلوة ومستقبل مشرق ” .

طفل ثاني من مجهول

تعرضت الفنانة اللبنانية قمر لهجوم كبير بسبب إعلان حملها دون زواج، من خلال منشور عبر خاصية «استوري» بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وكتبت الفنانة قمر: «السوشيال ميديا سيف ذو حدين، ولا مرة

قررت أبخل على محبيني بمعلومة تخصني، خاصة اللي بيدعمني، بس في الفترة الأخيرة بيحصل

أشياء غريبة، أغلبية العرب بيحاسبوني ويتعدوا على خصوصيتي، ويحللوا ويحرموا اللي عاوزينه».

وأضافت قمر: «من أول يوم أعلنت فيه حملي، وبتسألوا مين أبو

الطفل، ومن مين حامل، للدرجادي منهارين، لكم الحق تنتقدوا شغلي، لكن حياتي خط أحمر»،

متابعة: «مين أنتوا عشان تحللوا وتحرموا، روحوا اتعلموا من الغرب التحضر، والحفاظ على

حقوق الأم والطفل، وأنا معنديش مشكلة أكون سنجل مازر، واللي هو الراجل اللي يتخلى عن

مسؤوليته».

يُذكر أن أحدث أعمال، قمر أغنية “Kiss

My Lips”، على طريقة الفيديو

كليب عبر موقع “يوتيوب”، وواجهت انتقادا شديدا بسبب جرأة ملابسها.

وشاركت قمر مؤخرا فى فيلم “حملة فرعون” التى تجسد

من خلاله دور فتاة عربية يقوم الأجانب بخطفها والسفر إلى العراق.