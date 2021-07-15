تراند الفن: بالفيديو: قصة مؤثرة لصيني ظل يبحث عن ابنه المخطوف لأكثر من عقدين بالدرجات النارية.. وبعد 24 عاما كانت المفاجأة!

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 10:08 صباحاً - صحيفة المرصد: عثرت الشرطة الصينية على غو تشينزن (26 عاما)، الذي اختطف قبل 24 عاما من أمام منزله في مدينة لياوتشنغ بإقليم شاندونغ.

قصته تحولت لفيلم

ووفقًا لـ”روسيا اليوم”، نقلا عن شبكة CNN فإن قصة غو ألهمت شركة لإنتاج فيلم سينمائي عنه في عام 2015، مشيرة إلى أنه وبعد ست سنوات من عرض الفيلم، ورحلة طويلة يائسة انتهى البحث أخيرا عن غو، حيث عثرت الشرطة عليه يوم الاثنين الماضي حيث كان يعيش في مقاطعة خنان المجاورة.

لم يتوقف غو غانغ تانغ عن البحث عن ابنه لأكثر من عقدين، حيث طاف جميع أنحاء الصين تقريبا على ظهر دراجة نارية لم يكن يحمل فيها إلا علما مزينا بصورة نجله وورق المنشورات لتوزيعها على الناس، والقليل جدا من الطعام.

معاناة البحث عنه

وخلال الرحلة، قطع غانغ تانغ حوالي 500 ألف كلم، أتلفت خلالها عشر دراجات نارية، وكلفته الكثير من الأموال التي جعلته مدانا بعد أن استنفد كل مدخراته.

لم يتمكن غانغ تانغ من العثور على ابنه، لكن خلال رحلته الطويلة، تمكن من المساعدة في تعقب أكثر من مئة طفل مختطف آخر وجمع شملهم مع عائلاتهم، وفقا لوكالة شينخوا.

وكان قد تم اختطاف غو بالقرب من منزله من قبل امرأة غير مألوفة، كما أخبر والداه الشرطة في عام 1997. وقامت السلطات بجمع عينات الدم وعينات الحمض النووي وأدلة أخرى، ولكن مع التكنولوجيا المحدودة في ذلك الوقت، ظلت القضية دون حل، حسبما قالت الشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية.