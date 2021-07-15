فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 10:08 صباحاً - صحيفة المرصد : كشفت وزارة الصحة قصة الكذبة الطبية التاريخية، والتي بدأ منها الجدل حول تأثير اللقاحات على الأطفال. وقالت الوزارة في إنفوجراف عبر حسابها بتويتر، أن الكذبة حدثت قبل 80 عاماً وتسببت بوفاة آلاف الأطفال، بعدما كتب أندرو جيرمي بحثاً بلندن حول علاقة التطعيمات بمرض التوحد، ومن ثم امتنعت الأسر عن التطعيم ما تسبب بارتفاع الوفيات بين الأطفال، لكنه تبين بعد 6 سنوات كشف شبهة تلاعب بالنتائج لمصالح مالية منع على إثرها من مزاولة الطب. وأشارت الصحة إلى أن التطعيم بتلك الفترة ساهم في ارتفاع مناعة الأطفال ضد 3 أمراض خطيرة بينها الحصبة والنكاف إلى نسبة 98%. وأضافت أن نتائج دراسة العلماء أكدت عدم وجود علاقة بين التطعيم الثلاثي ومرض التوحد، داعيةً إلى ضرورة تلقي اللقاحات لحماية النفس والعائلة والمجتمع من انتشار الوباء.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: قصة كذبة “طبية” قتلت آلاف الأطفال قبل 80 عاماً! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.