تراند الفن: مقتدى الصدر يعلن عدم رغبته في المشاركة بالانتخابات العراقية المقبلة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 10:08 صباحاً - أعلن مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري بالعراق، اليوم الخميس، عدم رغبته في المشاركة في الانتخابات المقبلة، فيما أكد سحب يده من المنتمين إلى الحكومة العراقية.

وقال الصدر في كلمة له، “أسفي وحزني على العراق وأنت أسير الكربات وأسير الفساد والسرقات، أسفي عليك قد تكالب عليك من الداخل والخارج كل الدونات، وقد تكالب عليك من الداخل والخارج كل الجناة، أسفي عليك وقد محوا عليك كل جميل ورفعوا فيك كل عميل، فلم يبقى فيك سوى الخراب والذل والهوان”، وفقا لوكالة الأنباء العراقية “واع”.

والتيار الصدري، هو تيار سياسي وديني يتبع للزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، للتيار ممثلين في مجلس النواب العراقي من ابرزهم نصار الربيعي رئيسهم في البرلمان كما يحمل ممثلون للتيار 6 حقائب وزارية في الحكومة العراقية السابقة التي رأسها الربيعي

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