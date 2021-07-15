تراند الفن: توافد طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان الجغرافيا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 10:08 صباحاً - توافد طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، على لجان الامتحانات في مختلف المحافظات لأداء امتحان الجغرافيا، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية من تعقيم الطلاب عند البوابات للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى التفتيش الذاتي لمنع أية محاولات غش داخل اللجان.

وعلى صعيد أخر، علق الدكتور خالد عبد الحكم، مدير التعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم، على تداول نسب لدرجات النجاح في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال “عبد الحكم” في تصريح لـ “القاهرة 24″، إن الوزارة لم تعلن حتى الآن أي نسب للنجاح بامتحان اللغة العربية للثانوية العامة، نافيًا النسب المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت “عبد الحكم”، إلى أن الوزارة ستعلن النتائج كاملة بعد انتهاء التصحيح وليس كل مادة بشكل منفرد كما يتداول البعض.

على صعيد آخر، وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إخطارًا للإدارات التعليمية بشأن آخر مستجدات التنسيق الإلكتروني للصف الأول الثانوي.

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