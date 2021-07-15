تراند الفن: يعقوب بوشهري يعلن عقد قرانه على فاطمة الأنصاري (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 10:08 صباحاً - أدمن ‏52 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة

صحيفة المرصد : احتفل مشهور مواقع التواصل الكويتي يعقوب بوشهري بعقد قرانه على خبيرة التجميل، ومدونة الموضة فاطمة الأنصاري، مساء أمس الأربعاء. ونشر بوشهري صورة عبر حسابه على “إنستغرم”، ليزف نبأ عقد قرانه على فاطمة الأنصاري، وكتب:”الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات… ‏تم بفضل الله وتوفيقه عقد قراني بمن شاء ربي أن تكون نصيباً لي، ‏اللهم إجعلها لي كما أُحب واجعلني لها كما تُحب واجعلنا جميعاً كما تُحب وترضى ‏سائلاً المولى عز وجل لي ولكم التوفيق”. فيما اكتفت فاطمة بنشر لقطات تظهر باقات ورود بيضاء دون أن تكشف أي تفاصيل أخرى، عبر حسابها على “سناب شات”.

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