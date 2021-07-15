تراند الفن: ننشر الصور الأولى لاستعدادات المؤتمر الأول للمشروع القومي “حياة كريمة”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 10:08 صباحاً - يشهد استاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، المؤتمر الأول للمشروع القومي “حياة كريمة”، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقيادة السياسية للدولة المصرية.

وحصل “القاهرة 24” على الصور الأولى للاستعدادت والتجهيزات للمؤتمر الأول للمشروع القومي “حياة كريمة”، قبل انطلاقه.

كما يشارك في حضور المؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية، البرلمانيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين وكبار نجوم الفن والثقافة، وشباب من مختلف الأحزاب والمحافظات، ومواطنين من شتى ربوع مصر.

وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.

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