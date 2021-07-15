تراند الفن: إنشاء خزان وإحلال وتوسعة محطتي مياه في الشرقية بـ151.4 مليون جنيه

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 09:09 صباحاً - قالت الدكتورة أسماء عبدالعظيم، المتحدثة الرسمية باسم محافظة الشرقية، إن المحافظة بصدد افتتاح عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة، وذلك فور الانتهاء منها بصورة تامة.

وقالت “أسماء” في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، إن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يشهد جهودًا ملحوظة لإنشاء ورفع كفاءة وإحلال وتجديد عدد من المحاطات وخزانات المياه.

وأوضحت، أنه جارٍ الانتهاء من مشروع إحلال وتجديد محطة مياه الشرب بمدينة الزقازيق، بالإضافة إلى إجراء توسعات بمحطة مياه العباسة.

وأشارت المتحدثة الرسمية باسم محافظة الشرقية، إلى أنه جارٍ الانتهاء كذلك من عمل خزان برافع “الزراعة” بمحطة مياه العباسة، وذلك بطاقة 43 ألف متر مكعب يوميًا، منوهًا بأن تكلفة تلك المشروعات، الإجمالية، تصل إلى 151 مليون و400 ألف جنيه.

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