تراند الفن: ننشر جدول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية بأسيوط

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، عن جدول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل الأول والثاني الإعدادي العام والرياضي واللغات.

وتبدأ الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 4 أغسطس القادم، بجميع المواد خارج المجموع، ومدة الامتحان ساعة، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 10 صباحا، ويوم الخميس الموافق 5 من أغسطس القادم مادة اللغة العربية، ومادة اللغة الأجنبية، ومادة العلوم، ومدة الامتحان ساعة لكل منهما، بدءا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.

ويوم السبت الموافق 7 أغسطس القادم، مادة الرياضات ومادة الدراسات الاجتماعية، ومدة الامتحان ساعة لكل مادة، حيث تبدأ الامتحانات الساعة 9 صباحا وتنتهي الساعة 11 صباحا.

وتعقد الامتحانات على مستوى المدرسة، وتحت إشراف التوجيه والمرحلة بالإدارات وفق كتاب دوري 11 والملحق له بتاريخ 20- 5- 2021.

وأكد محمد عبدالمحسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد حرصا على سلامة جميع التلاميذ والعاملين بالمدرسة.

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