تراند الفن: محافظ كفر الشيخ يكرم متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 09:09 صباحاً - قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه التقي بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، بالدكتور طارق السيد مصطفى مرسي، والدكتور وائل حنفي حسين مصطفى، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة ” دفعة الشهيد أحمد منسي”، عقب انتهاء فترة تدريبهما داخل الجهاز الإداري للمحافظة، ضمن البرنامج التدريبي الخاص بهما، لإكتساب مهارات العمل الميداني بالتعاون مع المحافظة وجهازها التنفيذي، وذلك بعد الانتهاء من إتمام الدورة التدريبية لهما داخل المحافظة، والتي استمرت لمدة شهرين في الفترة من 22 مايو الماضي، وتنتهي 15 يوليو الجاري، وتم تكريمها بمنح كل منهما درع المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، وكريم السماحي، مدير إدارة التدريب، ومشرف التدريب.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على حرص الدولة على تولي الشباب للمناصب القيادية، وتمكينهم من الاضطلاع بالمسئولية خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الشباب طاقة فاعلة وأداه هامة، لتقدم ورقي المجتمع لما لديهم من مهارات وقدرات كبيرة، يجب استغلالها وتوجيهها نحو بناء وتنمية الوطن.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة بجهازها التنفيذي، قدمت كافة سبل الدعم للمتدربين بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدًا أنه تم إتاحة كافة الإمكانيات للمتدربين خلال فترة التدريب، من خلال برنامج تدريبي ومعايشة ميدانية لكافة القطاعات الإدارية والخدمية والمشروعات بنطاق المحافظة.

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