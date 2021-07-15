تراند الفن: منها محاربة السرطان.. تعرف على فوائد العنب الـ “مذهلة” للكبد

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 08:09 صباحاً - صحيفة المرصد: الكثير من الناس يجهلون الفوائد العظيمة للعنب وخصوصا تلك الخاصة بالكبد.

رغم أهمية العنب لجميع الأعضاء الحيوية، ولكنه يقدم للكبد العديد من الفوائد، التي تحدث عنها موقع “Medical news today”.

منع تأكسد دهون الكبد

بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، يساعد العنب في تثبيط الإجهاد التأكسدي الناتج عن نشاط الشوارد الحرة بالجسم، ومنعه من التأثير على الأوعية الدموية المغذية للكبد.

تنظيف الكبد

احتواؤه على مضاد للأكسدة “البوليفينول” يجعله يلعب دورًا كبيرًا في تنظيف الكبد من آثار تناول الأطعمة والمشروبات الملوثة وغير الصحية، وتنقية الجسم من السموم.

حماية الكبد من التليف والسرطان

تناول العنب الأحمر يقي من الإصابة بتليف الكبد، وذلك لاحتوائه على مادة الريسفيراترول، التي تساهم في حماية خلايا الكبد من التندب وتحد من الإصابة بسرطان الكبد.