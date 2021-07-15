تراند الفن: اليوم.. المنتخب الأولمبي يخوض مرانًا صباحي استعدادًا لأولمبياد طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 08:09 صباحاً - يستعد المنتخب الوطني الأولمبي للسفر إلي اليابان للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الشهر الجاري، ويأمل الفراعنة تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني فى تحقيق نتائج وميدالية خلال الأولمبياد.

ويخوض المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب صباح اليوم الخميس مرانا خفيفا قبل السفر إلي اليابان للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

لحراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد

الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان “بيكهام” – أسامة جلال-كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي – إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

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