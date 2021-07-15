تراند الفن: “الصحة العالمية” تحذر من عواقب كارثية لكورونا في الشرق الأوسط

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 08:09 صباحاً - حذرت منظمة الصحة العالمية، من عواقب كارثية في الشرق الأوسط جراء الزيادة المطردة لإصابات فيروس كورونا، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التراخي في تطبيقها.

وقال مكتب منظمة الصحة العالمية، بمنطقة شرق المتوسط، إن هناك زيادة ملموسة في الإصابات بفيروس كورونا في عدد من بلدان المنطقة منها ليبيا وتونس والعراق وإيران، بالإضافة إلى زيادات حادة متوقعة في لبنان والمغرب، وهو ما ينذر بعواقب كارثية، وذلك رغم انخفاض الإصابات والوفيات لثمانية أسابيع، من قبل.

وأعربت المنظمة عن قلقها من احتمال استمرار الارتفاع الحالي في الإصابات بكورونا خلال الفترة المقبلة، معزية الارتفاع الحالي في الإصابات إلى التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بالإجراءات الخاصة بالصحة العامة والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى ضعف برامج التطعيم باللقاح المضاد للفيروس.

وأوضحت المنظمة أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا في منطقة شرق البحر المتوسط، تجاوز 11.4 مليون حالة إصابة، بينما تزيد الوفيات المسجلة على 223 ألفا.

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