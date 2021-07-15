تراند الفن: “محافظ المنيا’: غرف طوارئ لمنع التعدي على الأراضي الزراعية خلال أيام عيد الأضحى

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 08:09 صباحاً - قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه تم تشكيل غرف طوارئ داخل جميع الوحدات المحلية؛ لمنع حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف المحافظ، في تصريحات له أمس الأربعاء، أنه شدد على رصد ومتابعة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبناء، خاصة خلال عطلة العيد، على أن تكون هناك غرف طوارئ مستمرة بالوحدات المحلية والزراعة والري، لإزالة أي مخالفة على وجه السرعة، وهي في مهدها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وكان المحافظ، قد أعلن عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة، والمرافق ومديريات الخدمات، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشددًا على ضرورة تنفيذ تكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بالتواجد الميداني لجميع القيادات التنفيذية، والتعامل الفوري مع أي طارئ، وسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.