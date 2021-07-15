تراند الفن: مكاسب قوية للأسهم عالميًا مع ارتفاع السندات الحكومية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 08:09 صباحاً - أعلن البنك المركزي الأوروبي عن نتائج المراجعة الاستراتيجية لسياسته النقدية التي استمرت 18 شهرًا.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، أن صانعي السياسة بدأوا في الحديث عن اتخاذ قرارات محتملة، لتشديد السياسة النقدية في المستقبل، في حين قررت الصين خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي، في خطوة تيسيرية مفاجئة للأسواق.

وعلى صعيد الأصول، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية مسجلة مستويات قياسية، الأمر الذي عزز من أداء أسواق الأسهم بالأسواق المتقدمة.

وفيما يتعلق بالبترول فقد استمر الخلاف بين دول (أوبك +) والإمارات عن فتح الباب أمام تخمينات السوق بشأن وضع الإنتاج.

وسجلت المؤشرات الرئيسية بسوق الأسهم الأمريكية مستويات قياسية جديدة في أسبوع تداول قصير، مع امتداد المكاسب إلى أسواق الأسهم الأخرى الموجودة بالأسواق المتقدمة.

وجاء ارتفاع الأسهم مدعومًا بشكل أساسي من ارتفاع السندات الحكومية المعتدل خلال هذا الأسبوع. وشهد سوق الأسهم الأمريكية مكاسب على الرغم من حالة التخوف التي سادت نهاية هذا الأسبوع بشأن مستقبل التعافي الاقتصادي في ظل الارتفاع مجددًا في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من مناطق العالم.

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