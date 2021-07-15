تراند الفن: اليوم.. الإنتاج الحربي يواجه طلائع الجيش وديًا استعدادا للأهلي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 07:09 صباحاً - يلتقي فريقا الإنتاج الحربي وطلائع الجيش، في الخامسة مساء اليوم الخميس وديا، على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن البرنامج الإعدادي للفريقين خلال فترة التوقف.

ويستعد فريق الإنتاج الحربي بقيادة أحمد كشري، للمواجهة المرتقبة، أمام الأهلي 25 يوليو الجاري، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتمسك فريق الإنتاج الحربي بالأمل الأخير، للاستمرار بمسابقة الدوري الممتاز، والهروب من النفق المظلم والهبوط إلى دوري المظاليم، حيث حقق الفريق فوزًا وتعادلين هامين خلال مواجهاته الثلاث الأخيرة بالدوري، وهو ما يجعله متمسكًا بمحاولة البقاء في ظل ضيق فوارق النقاط بين الفرق.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، حققها الفريق من الفوز في 3 مباريات، والتعادل في 10 مباريات، فيما نال الهزيمة خلال 14 مباراة، وسجل مهاجموه 25 هدفا، فيما استقبلت شباكه 50 هدفًا.

وفي نفس السياق، حقق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني تعادلًا إيجابيا بهدف لكل فريق، في المواجهة التي جمعته أمس الأربعاء ونظيره وادي دجلة.

ويستهل طلائع الجيش منافساته الرسمية في الدوري، بمواجهة بيراميدز 8 أغسطس المقبل، على ملعب جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، فيما حقق الفوز في آخر مواجهاته بالدوري أمام المقاولون العرب، على ملعب ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، بهدف دون رد لناصر منسي.

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