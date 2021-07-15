تراند الفن: حبس تاجر بحوزته كمية من المخدرات والأسلحة النارية بالمرج

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 06:09 صباحاً - أمرت جهات التحقيق بشرق القاهرة، بحبس تاجر تم ضبطه على خلفية تورطه بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيق.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي، بوجود شخص يستخدم منزله لبيع المواد المخدرة وله معلومات جنائية.

على فور انتقل رجال المباحث حال تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة المرج، وتم ضبط 2 بندقية آلية، وبندقية خرطوش، 4 خزينة وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، وكمية من مخدر البانجو زنة 27 كجم، وكمية من مخدر الهيروين زنة كجم، ومبلغ مالي، 2 هاتف محمول، و3 ميزان حساس، وسيارة بدخلها كمية من مخدر الهيروين زنة كجم.

عقبت تقنيني الإجراءات القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار؛ وحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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