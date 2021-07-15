تراند الفن: اليوم.. قطع المياه عن بعض شوارع الجيزة لمدة 8 ساعات

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 06:09 صباحاً - أدمن ‏37 دقيقة مضت آخر الأخبار 14 زيارة

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع الـمـيـاه عن مناطق (شارع النيل – شارع الجيزة – شارع مراد ) لـمـدة 8 سـاعـات وذلك إعـتـبـارًا مـن الساعة 10 مساء يوم الخميس الموافق 15/ 7/ 2021 حتى الساعة 6 من صباح يوم الجمعة الموافق 16 / 7 /2021.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لإتمام ربط خط 600 مم الجديد الذي تم تغيرة ضمن اعمال تطوير شارع النيل السياحي.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة وسرعه الانتهاء من الاعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتاثرة.

كما وجه رئيس حي جنوب الجيزة بالمتابعة الميدانية للأعمال وازاله اي معوقات.

واهابت محافظة الجيزة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة علي ان تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.