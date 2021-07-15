تراند الفن: رمضان صبحي: “مشوارنا بالأولمبياد صعب.. وعازمون على تحقيق إنجاز يليق بمصر

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 05:09 صباحاً - تحدث رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز والمنتخب الأولمبي، عن مشوار المنتخب الأولمبي بدورة الألعاب الأولمبية التى ستقام بطوكيو.

وقال رمضان صبحي خلال تصريحات تلفزيونية له: مشوار المنتخب بالدورة ليس سهلا على الإطلاق.

وواصل: “مجموعة مصر صعبة، ولكننا عازمون على بذل أقصي جهد لتحقيق إنجاز يليق باسم ومكانة مصر.

واستكمل: نحن كلاعبين نركز في المباريات دون النظر للفرق الأخرى المشاركة فى البطولة.

ويفتتح منتخب مصر الأولمبى مشواره فى الأولمبياد بمواجهة إسبانيا يوم 22 يوليو الجارى، ثم الأرجنتين يوم 25 ثم أستراليا يوم 28 يوليو.

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