تراند الفن: استفتاء على قطعتين أثريتين لاختيار “قطعة يوليو” بمتحف شرم الشيخ (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 05:09 صباحاً - أعلن متحف شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن إجراء استفتاء شعبي لمحبي الآثار، لاختيار “قطعة شهر يوليو”، لتكون في المدخل الرئيسي للمتحف.

وعرض متحف شرم الشيخ قطعتين أثريتين ليتم اختيار واحدة منهما للعرض، حسب الاستفتاء الشعبي لمحبي الآثار.

القطع الأولي:-



بعض من أدوات الحلاقة وأدوات التجميل خاصة بالملك فاروق بجانب بعض متعلقات الشخصية: قداحة وبعض الساعات، وتلك الأدوات مصنوعة من الذهب عليها التاج الملكي من الماس، كذلك مجموعة من زجاجات العطور المصنوعة من الكريستال ذات غطاء من الذهب مزخرفة بالتاج الملكي من الماس.



القطع الثانية:-

مجموعة من الأطباق البورسلين ذات طابع نفيس عددها (6) أطباق بها زخارف مذهبة؛ حيث تُمثل انتصارات نابليون بونابرت (ست معارك) في أوربا، وعلى ظهر كل طبق مُدون اسم المعركة.

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