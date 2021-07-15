تراند الفن: اكتشاف أغنام محنطة عمرها 1600 عام في منجم ملح إيراني (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 04:09 صباحاً - اكُتشف أغنام محنطة عمرها 1600 عام في منجم ملح إيراني، بأنسجة رخوة محفوظة بشكل مثالي.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تم اكتشاف بقايا مومياء خروف محنطة في منجم ملح في إيران، وقد حافظت تمامًا على الأنسجة الرخوة التي لا تزال ملتصقة بالعظام.

وقام فريق دولي من علماء الوراثة وعلماء الآثار بتسلسل الحمض النووي من مومياء الأغنام التي يبلغ عمرها 1600 عام والتي تم العثور عليها في منجم الملح الإيراني القديم شهراباد، على بعد نحو 230 ميلًا من طهران في مقاطعة زنجان.

ولقد كشفت عن ممارسات تربية الأغنام في ذلك الوقت، وكيف يمكن للتحنيط الطبيعي أن يؤدي إلى تدهور الحمض النووي، وفقًا للفريق الذي يقوده علماء الوراثة من كلية ترينيتي في دبلن.

وهذه العملية الطبيعية، يتم فيها إزالة الماء من الجثة، والحفاظ على الأنسجة الرخوة التي يمكن أن تتحلل لولا ذلك، شوهدت في بقايا بشرية من المنجم، في حين أن الحمض النووي القديم عادة ما يتلف ويتفتت، مما يجعل من الصعب دراسته.

وكانت هناك أجزاء أطول من الحمض النووي، وأقل ضررًا مما قد يكون مرتبطًا ببقايا شيء يبلغ عمره 1600 عام.

وهذا ما سمح لهم بدراسة البقايا بمزيد من التفصيل، بما في ذلك إلقاء نظرة ثاقبة على عمليات تربية الأغنام القديمة والآفات الموجودة في ذلك الوقت.

ومن المعروف أن منجم ملح شراباد يحافظ على المواد البيولوجية من خلال عملية طبيعية بسبب البيئة الغنية بالملح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.