تراند الفن: “تموين الإسكندرية” تعلن الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك وتكشف عن أسعار اللحوم

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 04:09 صباحاً - أعلن المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمدينة الإسكندرية، استعدادات المديرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أنه تقرر وضع خطة محكمة لضبط أداء السوق خلال العيد، وانعقاد غرفة عمليات المديرية حتى نهاية إجازة العيد.

وقال سعد الله: إن خطة المديرية والاستعداد لعيد الأضحى، تتضمن تشديد الرقابة والمتابعة لأعمال المخابز البلدية، أثناء إجازات العيد، وأن يتم تقسيم إجازات المخابز على مدار 3 أيام بنسب، بحيث لا تؤثر على توافر رغيف الخبز المدعم للمواطنين أثناء اجازة العيد، وأن يتم التأكد من وجود أرصدة كافية من الدقيق بكل مخبز، عبارة عن حصة اليوم وحصة يومين مقدما.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، أن خطة استقبال عيد الأضحى، تشمل أيضا، متابعة الأسواق، ويتم تكثيف الحملات، بحيث تكون صباحية ومسائية لأحكام الرقابة، والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية، وإعلان الاسعار وتطبيق الاحترازات الصحية، وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية.

وأشار سعد الله إلى أن الاتجاه الثالث يعتمد على المرور بصفة دورية على المنافذ الحكومية، وتشمل “المجمعات الاستهلاكية، والبقالين التموينيين، ومنافذ مشروع جمعيتي، للتأكد من توافر السلع الغذائية وسلاسة صرفها للمواطنين، والتأكد من توافر السلع التموينية.

وأشار سعدالله إلى وجود أكبر سلسلة تسويقية حكومية، تعرض جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية، تقل عن الأسواق بنسب تصل إلى 30 %، وذلك داخل المجمعات الاستهلاكية، مؤكدًا على ضخ كميات كبيرة من اللحوم والأضاحي والدواجن، بمناسبة عيد الأضحى بأسعار تنافسية.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أنه يتم طرح الخراف الحية ” قائم”، سعر الكيلو منها 65 جنيهًا، وسعر كيلو لحوم الضاني مبرد، 95 جنيهًا، وطرح لحم شمبرى بلدى، يبلغ سعر الكجم منها 100 جنيه، وطرح لحوم سوداني، بسعر 85 جنيهًا للكيلو، ولحوم مجمدة، سعر الكجم منها 65 جنيهًا.

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