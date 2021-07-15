تراند الفن: والد طفل القلج: “كنت مستعد أبيع بيتي وأعيش في الشارع وابني يعيش”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 04:09 صباحاً - قال والد الطفل عمار، الذي قتل على يد جارته بمساعدة زوجها ونجليها بمنطقة القلج، دائرة مركز الخانكة، إن المتهمة كانت جارتهم منذ 7سنوات، وأنها فعلت تلك الجريمة البشعة بسب جمعية قيمتها 8 آلاف جنيه.

وأكد فى تصريح خاص لـ “القاهرة 24″، أن ابنه لا تساويه كل أموال الدنيا، منوهًا بأن المتهمة لو كانت طلبت منه أمولًا كان سيعطيها، حتى لو كلفه الأمر بيع منزله وجلوسه بالشارع، مقابل عدم قتلها ابنه الذي كان يتمناه من تلك الدنيا.

وأضاف الأب، أن المتهمين كانوا يبحثون معهم عن نجله بالرغم من أنهم هم من خطفوه وقتلوه ودفنوه أسفل بير السلم بمسكنهم للخلاص من جثته، حتى أخرجته قوات الشرطة.

وأشار الأب المكلوم، إلى أنه رأى نجله بالمشرحة، ودفنه، مطالبًا بإعدام المتهمين، الذين قتلوا طفلًا بريئًا، وأخفوه 5 أيام مقتولًا بمنزلهم.

وكانت قد تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ باتهام أسرة لجيرانها بخطف نجلهم وقتله.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن “ستيتة ع”، 45 سنة، جارة والدة الطفل المجني عليه “عمار ر”، 6 سنوات، بمنطقة القلج دائرة المركز، على خلافات مالية بينها وبين جارتها والدة الطفل، فاستدرجت الطفل لمنزلها وذبحته بواسطة سلاح أبيض، ثم حفرت حفرة بمساعدة زوجها “حمادة ع” 47 سنة، ونجليها “محمد ح ع”، 22 سنة، و”ع ح ع”، 25 سنة، بالدور الأرضي بمنزلهم، ودفنوا بها جثة الطفل.

تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأمر المستشار أحمد البوشي، رئيس نيابة الخانكة، بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

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