تراند الفن: “طفل القلج” قتل ودفن على يد جيرانه في هذا المنزل بالقليوبية (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 03:09 صباحاً - ينشر “القاهرة 24” صورًا للمنزل الذي قتل فيه الطفل (عمار) البالغ من العمر 5 سنوات، المقيم بالقلج دائرة مركز الخانكة، الذي ذبحه جيرانه ودفنوه ببدروم منزلهم بسبب الخلاف على جمعية قدرها 8 آلاف جنيه مع أهليته.

وكانت قد تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ باتهام أسرة لجيرانها بخطف نجلهم وقتله.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن “ستيتة ع”، 45 سنة، جارة والدة الطفل المجني عليه “عمار ر”، 6 سنوات، بمنطقة القلج دائرة المركز، على خلافات مالية بينها وبين جارتها والدة الطفل، فاستدرجت الطفل لمنزلها وذبحته بواسطة سلاح أبيض، ثم حفرت حفرة بمساعدة زوجها “حمادة ع” 47 سنة، ونجليها “محمد ح ع”، 22 سنة، و”ع ح ع”، 25 سنة، بالدور الأرضي بمنزلهم، ودفنوا بها جثة الطفل.

تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأمر المستشار أحمد البوشي، رئيس نيابة الخانكة، بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

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