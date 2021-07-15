تراند الفن: حازم إمام: حزنت من تصريحات محمد عبد الجليل قبل مواجهة الأهلي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 03:09 صباحاً - علق حازم إمام، نجم وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تصريحات محمد عبد الجليل مدرب مصر المقاصة قبل مواجهة النادي الأهلي مؤخرًا بمسابقة الدوري.

وأضاف حازم إمام خلال تصريحات تلفزيونية له: “كابتن محمد عبد الجليل مدرب كبير، وأعتقد أن هذا التصريح خانه فلا يجوز مثل تلك التصريحات”.

وواصل قائد الزمالك: “المقاصة يلاعب الأهلي بمسابقة الدوري، ولا يوجد دخل بلعب الأهلي في بطولة إفريقيا فهذه مسابقة مختلفة”.

وتابع: “تلك التصريحات لو علم بها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” سيكون هناك عقوبات مغلظة على المدرب، لأنه أخل بمبدأ تكافؤ الفرص واللعب النظيف”.

وكان محمد عبد الجليل، المدير الفني لمصر المقاصة، قال إنه سيطالب لاعبي فريقه بعدم التدخل بشكل عنيف ضد لاعبي فريق الأهلي، خلال مواجهة التي ستجمعهم قبل سفر الفريق الأحمر لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وهزم مصر المقاصة من النادي الأهلي برباعية مقابل هدف وحيد في اللقاء الذى جمعهم قبل سفر الأهلي إلى المغرب استعدادًا المواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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