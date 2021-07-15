فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 02:10 صباحاً - صحيفة المرصد : تشهد مدن جنوب إفريقيا أكبر موجة عنف والتي تضمنت أعمال سلب ونهب وفوضى شديدة؛ احتجاجًا على حكم قضى بسجن رئيس البلاد السابق جاكوب زوما. وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة الهجوم على المحال والمراكز التجارية من جانب الموالين للرئيس السابق، من أجل تنفيذ عمليات النهب والسرقة. وفي السياق، دعت سفارة المملكة في جمهورية جنوب أفريقيا، جميع المواطنين السعوديين الزائرين إلى توخي الحيطة والحذر في تنقلاتهم نظرًا لخطورة الأوضاع الأمنية التي تشهدها محافظتي (kwazulu-Natal) و(Gautenh). وطالبت السفارة بتجنب أماكن الاحتجاجات والتجمعات في تلك المناطق والإلتزام بأوقات حظر التجول، واتباع التعليمات الاحترازية التي فرضتها الحكومة في جنوب أفريقيا. وأشارت السفارة إلى أنه في حال حدوث أي طارئ يمكن الاتصال على الأرقام التالية: جوال الطوارئ (0027710000017)، هاتف السفارة (0027123624230).

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: أعمال سلب ونهب وفوضى شديدة تهز جنوب إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.