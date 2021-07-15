تراند الفن: “خبر سار” بشأن صرف بدل طبيعة عمل للباحثين والأخصائيين الاجتماعيين

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 02:10 صباحاً - أدمن ‏16 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة

صحيفة المرصد: أكدت مصادر صدور قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على استمرار صرف بدل طبيعة العمل الخاص بالباحثين والأخصائيين الاجتماعيين حتى نهاية العام المالي (1442/1443) أو نفاذ تعديل لائحة الحقوق والمزايا المالية أيهما أقرب. حسب “الوطن”.

والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء أصدر قراراً في 15/ 6/ 1440هـ، يقضي باستمرار العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 1939) وتاريخ 9/ 2/ 1436هـ، القاضي بصرف بدل طبيعة عمل بنسبة (20%) من أول درجة في المرتبة التي يشغلها الموظف وذلك للباحثين والأخصائيين الاجتماعيين والباحثات والأخصائيات الاجتماعيات في وكالة وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي.

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