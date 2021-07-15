تراند الفن: رسميًا.. الوداد يتوج بلقب الدوري المغربي للمرة الـ21 في تاريخه

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 02:10 صباحاً - توج فريق الوداد البيضاوي، بلقب الدوري المغربي منذ قليل، وذلك بعد فوزه على مولودية وجدية، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من البطولة.

وسجل أيوب الكعبي هدف الوداد الأول في بداية الشوط الثاني، وأضاف عطية الله الهدف الثاني لصالح الوداد في شباك مولودية وجدية في الدقيقة 92 قبل نهاية المباراة.

وحصد الوداد لقب الدوري بعد حصوله على 63 نقطة هذا الموسم، قبل ثلاث جولات من نهاية البطولة، وبفارق 9 نقاط عن الرجاء صاحب المركز الثاني.

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