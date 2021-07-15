تراند الفن: ردة فعل قائد مركبة عندما شاهد طابور من سيارات الليموزين الطويلة على جانب أحد الطرق

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 02:10 صباحاً - أدمن ‏7 دقائق مضت المرصد 11 زيارة

صحيفة المرصد : تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يوثق ردة فعل قائد مركبة عندما شاهد طابور من سيارات الليموزين الطويلة على جانب أحد الطرق. وأظهر الفيديو الذي وثقه قائد المركبة بنفسه ردة فعله الطريفة عندما شاهد السيارات، بقوله: “لا إله إلا الله.. هذه قطارات ولا شنو.. السكك الحديدية”. جدير بالذكر أن المقطع ظهر فيه عدد سيارات الليموزين الطويلة من طرازات مختلفة وبألوان عديدة وهي تقف على جانب أحد الطرق السريعة.

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/07/WhatsApp-Video-2021-07-15-at-2.39.42-AM.mp4

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.