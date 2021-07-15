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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 02:10 صباحاً - صحيفة المرصد : تعرضت مذيعة تونسية لوعكة صحية، على الهواء مباشرة، خلال تقديمها نشرة الأخبار على القناة الوطنية للبلاد، بعد أن انتباتها نوبة سعال.
وظهرت المذيعة التونسية دلال القاسمي وهي في نوبة سعال، خلال تقديمها نشرة الأخبار في تونس.
ووفقا لمصادر تونسية بحسب سكاي نيوز، فإن القاسمي بررت الحالة التي ظهرت بها، بأنها “بقايا” مرض فيروس كورونا الذي تعافت منه مؤخرا.
وقالت القاسمي إنها “ما زالت تعاني من الكحة والسعال، حتى بعد التعافي من الإصابة بكورونا، وهو ما ظهر عليها خلال أول يوم عمل لها بعد التعافي”.
وأضافت تعليقا على الحادثة: “الأمر أقوى مني، الله غالب، لم أرتح تماما من آثار كورونا، وأعاني من الكحة التي تعود لي بين الحين والآخر”.
وتابعت أنها خلال قراءتها للأخبار لم تستطع التنفس، لكنها أصرت على المواصلة، إلى أن تعرضت للوعكة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مذيعة تونسية تدخل في نوبة سعال مفاجئة على الهواء بسبب كورونا! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.