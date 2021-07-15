تراند الفن: هل يسمح بالتظليل “زيرو ون” للزجاج الجانبي الأمامي للمركبة؟.. “المرور” يُجيب

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 02:10 صباحاً - صحيفة المرصد : كشفت “الإدارة العامة للمرور”، عن الضوابط التي يسمح بها في تظليل زجاج المركبات بعد تساؤلات وردت إلى حساب “المرور السعودي” على موقع “تويتر”.

وأوضح “المرور السعودي”، أنه يسمح بتظليل زجاج المركبات وفق الضوابط التالية: “أن يكون التظليل للزجاج الجانبي (الأمامي والخلفي) من النوع الشفاف الذي يسمح برؤية ما بداخل المركبة”.

وجاء ذلك في ردٍ من “المرور السعودي على سؤال مغرد قال فيه: “هل صحيح التظليل زيرو ون للزجاج الجانبي الأمامي مسموح؟”.

وأشار إلى ضرورة أن “لا تزيد نسبة التظليل على 30%، وأن لا يكون عاكسًا للصورة على هيئة مرآة، ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور تحد من الشفافية”.

وختم “المرور” بأنه “يجب أن لا يتسبب التظليل في حجب رؤية السائق أو التقليل منها، كما بين أنه يمكن تجاوز نسبة التظليل المسموح بها في الحالات المرضية التي تستدعي ذلك بشرط تقديم تقرير طبي”.