تراند الفن: «الجامعة الإلكترونية» تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين.. الشروط ورابط التقديم

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 02:10 صباحاً - أعلنت عمادة الموارد البشرية في الجامعة السعودية الإلكترونية، عن توفّر فرص وظيفية شاغرة على نظام العقود السنوية لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من المواطنين.

وأوضحت الجامعة أن مسميات الوظائف كالتالي: (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر)، لحمَلة شهادات الماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مختلف كليات وفروع الجامعة.

شروط الوظائف

وبيّنت العمادة أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم متفرغًا بشكل تام للوظيفة (دوام كامل).

– أن يكون حاصلًا على المؤهل العلمي المطلوب من جامعة معتمدة.

– أن تكون معادلة الشهادة صادرة من وزارة التعليم (في حال كان المؤهل من خارج المملكة).

– أن يكون نمط التعليم في الشهادة (انتظامًا أو مدمجًا) في جميع المراحل الدراسية.

– ألا يقل معدل المتقدم على وظيفة عضو هيئة تدريس (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد) عن جيد في مرحلتي البكالوريوس والماجستير.

– ألا يقل معدل المتقدم لوظيفة (محاضر) عن جيد في مرحلة البكالوريوس، وجيد جدًّا في مرحلة الماجستير.

– أن يكون تخصص المتقدم للوظيفة في الماجستير والدكتوراه امتدادًا لتخصصه في البكالوريوس، ويستثنى من شرط امتداد التخصص وظائف كلية العلوم الصحية.

– يشترط للمتقدم على الوظيفة إتقان اللغة الإنجليزية.

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