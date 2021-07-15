تراند الفن: استحداث منظومة أمنية جديدة في موسم حج هذا العام.. تعرّف عليها (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 01:09 صباحاً - كشف قائد المهام الميدانية لقوات أمن المنشآت بموسم الحج، اللواء الركن عبد الرحمن التركي، عن استحداث منظومة أمنية وقائية.

وأوضح” التركي” في لقاء مع قناة ” العربية”، أن المنظومة تتمثل في استخدام مركبات مزودة بكاميرات حرارية للرؤية الليلية والنهارية.

وأكد أنه تم الاستفادة من هذه المركبات لمراقبة المناطق المفتوحة في وادي ورنة وفى الوادي الأخضر.

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