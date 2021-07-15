فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 01:09 صباحاً - صحيفة المرصد : كشف مشروع الأسواق الحرة في المملكة، عن البضائع الممنوع تخزينها وتواجدها في الأسواق. ووفقاً للمادة الثانية عشرة من المشروع، فإنه يسمح بإيداع كافة أنواع البضائع في الأسواق الحرة ومستودعاتها الجمركية ما عدا البضائع التالية: 1-البضائع القابلة للاشتعال. 2 -المواد المشعة. 3 -الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيا كان نوعها. 4-البضائع المخالفة للأنظمة المتعلقة بحماية حقوق الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية. 5-المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها. 6- البضائع التي تمثل خطراً والتي قد تؤثر على غيرها من البضائع، أو التي تستلزم تجهيزات خاصة تخزن في المستودعات الجمركية المعدة خصيصاً لاستقبالها. 7- البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصادياً. 8- البضائع الممنوع دخولها البلاد. 9- أي بضائع أخرى صدر قرار بمنعها.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الكشف عن البضائع الممنوعة في الأسواق الحرة بالمنافذ الجمركية في المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.