تراند الفن: حازم إمام: حزين لرحيل فرجاني.. وأطالب بحسم التجديد لأشرف بن شرقي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 01:09 صباحاً - تحدث حازم إمام لاعب وقائد فريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أزمة الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الزمالك.

وانقطع الدولي فرجاني عن تدريبات الزمالك، منذ قترة التوقف الدولي الأخير، وانضمامه لصفوف منتخب بلاده وخوض بعض المباريات الدولية الودية.

وأضاف حازم إمام خلال تصريحات تلفزيونية له: “بكل تأكيد حزنت على رحيل فرجاني ساسي، لأن الاعب قدم الكثير للنادي الفترة الماضية”.

وواصل: “آخر اتصال جمعني بفرجاني أبلغني بقدومه إلى القاهرة من أجل وداع زملائه اللاعبين، ولكنه لم يأتي حتى الآن، وهذا غير واضح حتي الآن”.

واستكمل: “رحيل فرجاني ساسي، جاء بسبب حالة عدم الاستقرار التي يعيشها النادي مؤخرا، فلو كان هناك مجلس مستقر لكان حسم أمر تجديد اللاعب”.

وطالب قائد الأبيض من إدارة ناديه بضرورة حسم التجديد للاعب أشرف بن شرقي، نظرا لصفر سنه والمستوى الهائل الذى يقدمه مع الفريق الفترة الأخيرة.

واختتم قائد الفريق، قائلا الزمالك قادر على حسم بطولتي الدوري والكأس هذا الموسم، فالجميع تعاهد على مصالحة الجماهير عقب الخروج الإفريقي.

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