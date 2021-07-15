تراند الفن: حبس المتهمين في واقعة “ذبح الحمير” بالفيوم

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 01:09 صباحاً - أمرت نيابة مركز سنورس بالفيوم، بحبس المتهمين في القضية رقم “10853 لسنة 2021 جُنح سنورس”، 4 أيام على ذمة التحقيقات، والخاصة بواقعة ضبط سيارة ربع نقل مُحملة بـ 20 حمارًا كانت مُتجهة من سنورس للقاهرة، وذلك بعد إلقاء القبض على قائد السيارة وشريكه الآخر في الواقعة بعد هروبه من السيارة واعتراف الطرف الأول عليه، كما تم التحفظ على الحمير وإعدامها بالمدفن الصحي بكوم أوشيم، بعد تصريح النيابة بذلك.

وتبين أنِّ المُتهمين هما: “محمد عزت مصطفى، وعربي نجاح محمد عبد اللطيف”، كان بحوزتهما 20 حمارًا ما بين “حي ومذبوح”، مُحملين على سيارة ربع نقل مُتجهة من سنورس للقاهرة.

وكان المُهندس محمود هاشم، رئيس مجلس مدينة سنورس بالفيوم، كشف آخر مُستجدات واقعة ضبط سيارة ربع نقل كانت مُحملة أمس بعدد 20 حمارًا، مُتجهة على الطريق السريع من سنورس بالفيوم إلى القاهرة خِلسة في وقت متأخر من الليل.

وقال المُهندس محمود هاشم، رئيس مجلس مدينة سنورس بالفيوم، في تصريح خاص لـ “القاهرة 24″، إنِّه تم القبض على قائد السيارة، وضبط الحمير قبل ترحيلها إلى القاهرة، مؤكدًا أنَّ وكيل نيابة سنورس أمرَ، بإعدام الحمير بالمدفن الصحي بكوم أوشيم، ووقف السيارة 3 أشهر، وأيضًا وقف رُخصة قائدها لمدة3 أشهر.

وأوضح رئيس مدينة سنورس، أنَّ خلال حملة مُشتركة بين الإدارة البيطرية بمركز سنورس وإدارة تموين سنورس، تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المُبارك، تم اكتشاف سيارة ربع نقل حمراء اللون، مُتجهة من سنورس للقاهرة على الطريق السريع، وكانت مُحملة بعدد 20 حمارًا ما بين “مذبوح وحي”، بإجمالي وزن 1500 كجم، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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