شوف تخفيضات وعروض بنده لهذا الأسبوع تصل إلى 70% Panda داخل مجله بنده وموقع بندة Hyper Panda

يتوفر لدى هايبر بنده هذا الأسبوع العديد من الخصومات، والعروض على منتجات كثيرة من بنده Hyper Panda، وتعد عروض بنده اون لاين وفي جميع فروعه بمدن المملكة العربية السعودية، وخارجها، حيث أنه أصبح الأن منتشر في معظم الدول العربية، ومنها: الإمارات، والكويت، وفي البحرين، وكذلك في قطر، ولذلك يتهافت عليه العديد من الزوار يومياً.

عروض بنده الأسبوعية على جميع المنتجات

يتوفر لدى هايبر بنده Hyper Panda في جميع فروعه بالسعودية الكثير من التخفيضات، ومنها: عروض مميزة على شرائح الجبنة الشيدر، وعلى البرجر المجمد لذيذ النكهات، وكذلك على جبن الشرائح الساندويتشات، وعلى الجبن قليل الدسم من البقرة الضاحكة La Vache chirit، كما يوجد خصم خاص على سعر كريمة الخفق والطبخ من بوك Puck، وعلى شبيهة الجبنة الكريمي من ماركة بينار Pinar، وعرض آخر على عبوات الجبنة الشيدر القابلة للدهن من بينار مميزة المذاق.

عروض هايبر بندة على منتجات الأجبان

ويقدم هايبر بنده أيضاً خصومات مميزة على: الجبنة الشيدر من برايد Pride، وخصومات مميزة على أسعار عبوات عصير داناو بالحليب Danao، وخصم مميز على سعر عبوات الجبنة المثلثات من البقرة الضاحكة، وكذلك خصومات متميزة على اللبنة اللذيذة من بينار، وعروض من بندة Panda على عبوات زبادي ندى الطازج كامل الدسم، وعروض على الزبادي اليوناني بالعسل من ندى الماركة المميزة.

خصومات هايبر بندة اليوم Hyper Panda

عروض هايبر بنده اليوم تشمل جميع الأغذية، وسوف نستكمل من حضراتكم عرض التخفيضات التي تخص الجبن، ومنتجات الألبان، ومن ضمنها: الخصم المميز على الجبنة الموتزاريلا المبشورة من ماركة السنبلة، وكذلك خصومات مميزة على عبوات الجبنة القشقوان من نفس الماركة المميزة، كما يتوفر خصومات مميزة على عبوات الجبنة الكريمي من ماركة البقرة الضاحكة، وعلى عبوات الجبنة المثلثات من ماركة أبو الولد، وكذلك العرض المميز على الجبنة الكريم من ماركة أبو الولد، والعرض الخاص على عبوات الجبنة الكريم القالب الكامل من ماركة الشيف كيري السعودية، وكذلك غيرهم العديد من العروض ننقلها لكم يومياً على موقع ثقفني.