تراند الفن: نجوم الفن يدعمون أحمد عز في العرض الخاص لفيلم “العارف”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أدمن ‏12 دقيقة مضت آخر الأخبار 15 زيارة

شهد العرض الخاص لفيلم “العارف” وجود العديد من نجوم الفن، داعمين الفنان أحمد عز وأبطال الفيلم، منهم الفنان أكرم حسني، حازم إيهاب وزوجته، محمد عبد الرحمن “توتا”، محمد أنور، وسوزان نجم الدين، نورهان منصور، وكريم فهمي، ومذيع الشارع أحمد رأفت، وذلك بخلاف حضور أبطال الفيلم وهم أحمد عز وكارمن بصيبص ومصطفى خاطر والطفلة كنزي رماح وركين سعد والمخرج أحمد علاء الديب والمؤلف محمد سيد بشير ومدير التصوير أحمد المرسي.

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