تراند الفن: ممر شرفي لمحمد شريف بمران الأهلي احتفالًا بمولوده الجديد

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 12:09 صباحاً - حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاحتفال بمحمد شريف، صانع ألعاب المارد الأحمر، بعدما رُزق بمولود جديد.

ونظم لاعبو الأهلي ممرًا شرفيًا لمحمد شريف مهاجم الفريق، على هامش مران المارد الأحمر مساء اليوم بالمغرب، استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في التاسعة مساء السبت المقبل، على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال.

يذكر أن الأهلي تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز أمام الترجي التونسي في نصف النهائي، برباعية دون رد، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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