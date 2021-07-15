تراند الفن: إعدام 20 حمارًا بالمدفن الصحي في الفيوم قبل نقلها إلى القاهرة (صور وفيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 15 يوليو 2021 12:09 صباحاً - كشف المُهندس محمود هاشم، رئيس مجلس مدينة سنورس بالفيوم، مُستجدات واقعة ضبط سيارة ربع نقل كانت مُحملة بعدد 20 حمارًا، مُتجهة على الطريق السريع من سنورس بالفيوم إلى القاهرة خِلسة في وقت متأخر من الليل.

وقال المُهندس محمود هاشم، رئيس مجلس مدينة سنورس بالفيوم، في تصريح خاص لـ “القاهرة 24″، إنِّه تم القبض على قائد السيارة، وضبط الحمير قبل ترحيلها إلى القاهرة، مؤكدًا أنَّ وكيل نيابة سنورس أمرَ اليوم، بإعدام 20 حمارا بالمدفن الصحي بكوم أوشيم، ووقف السيارة 3 أشهر، وأيضًا وقف رُخصة قائدها لمدة 3 أشهر.

وأوضح رئيس مدينة سنورس، أنَّ خلال حملة مُشتركة بين الإدارة البيطرية بمركز سنورس وإدارة تموين سنورس، تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المُبارك، تم اكتشاف سيارة ربع نقل حمراء اللون، مُتجهة من سنورس للقاهرة على الطريق السريع، وكانت مُحملة بعدد 20 حمار ما بين “مذبوح وحي”، بإجمالي وزن 1500 كجم، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف هاشم، على الفور تم ضبط السيارة، وإبلاغ مركز شرطة سنورس بالواقعة، وأُحيلت الواقعة للنيابة لعمل الإجراءات اللازمة، والتي أمرت بإعدام الحمير، ووقف السيارة ورخصة قائدها لمدة 3 أشهر، وحُرر محضر بالواقعة برقم “10853 جُنح سنورس”.

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