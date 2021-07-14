تراند الفن: الأهلي ينهي مرانه الأول في المغرب

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 11:09 مساءً - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل أول مران له بالمغرب، استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي إفريقيا.

وخاض الأهلي المران على ملعب كهرماء، الذي يبعد عن مقر إقامة الفريق في مدينة الدار البيضاء بنحو 30 دقيقة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة كايزر تشيفز المقرر لها التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الأهلي في المغرب 28 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وكريم نيدفيد ومحمد محمود وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

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