تراند الفن: بعد إتاحة الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. ما هو المطلوب من الموطن والمقيم؟

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 11:09 مساءً - أعلنت وزارة الصحة، أول أمس الأحد، أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة الآن لجميع الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم، وذلك ضمن تكامل جهود جميع الجهات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الصحة أن أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل للجسم – بإذن الله- ويحمي من التحورات التي تطرأ على الوباء ، لافتةً النظر إلى أن الجرعة الثانية تؤخذ بعد 42 يوم ولا تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا زادت المدة.

ورغم هذه الجهود المضنية للسيطرة على الفيروس والحد من انتشاره، يبقى الدور الأول في الوقاية من الفيروس على المواطن والمقيم بالمبادرة للتسجيل لتلقي اللقاح، والالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للوصول للحياة الطبيعية بمشيئة الله.

• أهمية الجرعة الثانية

وكانت وزارة الصحة أكدت أن أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل للجسم – بإذن الله- ويحمي من التحورات التي تطرأ على الوباء ، لافتةً النظر إلى أن الجرعة الثانية تؤخذ بعد 42 يوم ولا تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا زادت المدة.

• اللقاح يحمي من التحورات

وفي وقت سابق شددت وزارة الصحة، على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا؛ للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره.

وقالت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”: إن أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل بإذن الله لجسمك، ويحميك من التحورات التي تطرأ على الوباء.

وأشارت إلى أن الجرعة الثانية تؤخذ بعد 42 يومًا من الجرعة الأولى، ولا تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا زادت المدة.

كما نصحت الوزارة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

• اللقاحات المعتمدة في المملكة

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة هي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة: إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًّا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًّا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

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