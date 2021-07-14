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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 11:09 مساءً - أدمن 45 ثانية مضت المرصد 2 زيارة
صحيفة المرصد : فاجأ مواطن بائعة الحلويات التي انتشر مقطع لها على موقع “تويتر” وهي تشتكي من الخسائر التي تعرضت لها بسبب سوء تعامل الزبائن معها، وذلك عن طريق إلغاء طلباتهم التي تعدها لهم.
وأظهر مقطع فيديو متداول، لحظة سماع مواطن لمقطع الفيديو تضامنه مع بائعة الحلويات؛ حيث أوصى ابنه بالذهاب إليها في الأحساء من أجل إعطائها مبلغًا ماليًا كتعويض عن خسائرها التي تعرضت لها.
وأبان الفيديو أن نجل المواطن دخل على المواطنة في بيتها ومنحها مبلغ 50 ألف ريال، مؤكدًا أنه تكليف من والده كتعويض لها عن الخسائر التي تعرضت لها بسبب الزبائن.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد 24 ساعة من انتشار مقطعها.. شاهد: مواطن يفاجئ بائعة الحلويات التي بكت من خسائرها بسبب إلغاء الزبائن لطلباتهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.