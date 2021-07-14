تراند الفن: حسين لبيب: “الزمالك يحتاج إلى مديرين تنفيذيين وسيتم تقييم الجميع دون تمييز”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 11:09 مساءً - قال حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن لجنته أخذت عهدًا منذ توليها المهمة أن تطبق الهدف الأصلي بعودة إيمدج خاص بنادي الزمالك.

وأضاف في تصريحات عبر كلوب هاوس: “الزمالك يستحق الكثير، والنادي كان يعاني من الزملكاوية وليس العكس، وإحنا اللي بنعمل كده في نفسنا مش النادي”.

وتابع لبيب: “يجب إدارة نادي الزمالك من قبل مجموعة من المديرين التنفيذيين، واخذنا قرار إننا سنتعامل مع الجميع دون تمييز أحد، ولمدة 60 يوما سيتم تقييم الجميع ونقول هذا يصلح وهذا لا يصلح، والتغيير سيتم حال عدم الصلاحية”.

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