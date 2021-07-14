تراند الفن: وليد سليمان يخضع لجلسة تأهيل على هامش مران الأهلي بالمغرب

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 11:09 مساءً - خضع وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجلسة تأهيل على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم بالمغرب استعدادًا لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض وليد سليمان حاليًّا برنامجًا تأهيليًّا للتعافي من إصابة التمزق في العضلة الخلفية.

وخاض الأهلي اليوم أول مران بالمغرب على ملعب كهرماء، الذي يبعد عن مقر إقامة الفريق في مدينة الدار البيضاء بنحو 30 دقيقة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة كايزر تشيفز المقرر لها التاسعة من مساء السبت المقبل، بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى المغرب أمس، برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، على متن طائرة خاصة.

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