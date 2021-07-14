تراند الفن: ضبط مخالفات صحية داخل مخبز وكافيتريا شهيرة بطريق “بنها – المنصورة”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 11:09 مساءً - شنت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، حملة مكبرة لضبط الأسواق ومراقبة السلع الغذائية والتموينية برئاسة الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس المركز والمدينة، يرافقه محمد غنيم نائب رئيس المركز والمدينة، وبمشاركة الطب البيطري والصحة والتموين ورخص المحلات والبيئة والإشغالات وشرطة المرافق؛ استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك؛ تنفيذًا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وشملت الحملة المرور على الأسواق التجارية، ومحلات البقالة، والجزارة وكذلك المخابز على مستوى قرى الوحدات المحلية والمدينة.

وأسفرت الحملة، عن ضبط مخالفات لمحلات جزارة لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة لوجود مخالفات صحية داخل مخبز وكافيتريا شهيرة بطريق بنها المنصورة، ومخالفات داخل محل تجاري لعرضه سلع منتهية الصلاحية تضر بصحة المواطنين، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات؛ تنفيذا لسيادة القانون وحفاظًا على حقوق وصحة المواطنين.

وأكد الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر، أن حملات رقابة وضبط الأسواق والأسعار ومتابعة رخص المحلات بكافة أنواعها وأنشطتها والاشتراطات والإجراءات الاحترازية والقانونية اللازمة، وصلاحية السلع والمنتجات الغذائية، بكافة مناطق المركز والمدينة مستمرة حفاظًا على حقوق وصحة المواطنين.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أنه لا تهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال أي مخالف دون محسوبية مع تشكيل لجان وحملات متخصصة، للمرور على قرى الوحدات المحلية والمدينة لمتابعة مستوى النظافة العامة ورفع القمامة، والتأكد من مدى انتظام وحسن سير العمل، واستقبال المواطنين وإنهاء مصالحهم وخدماتهم في سهولة ويسر، طبقًا للقانون داخل الإدارات والقطاعات الخدمية للمواطنين.

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