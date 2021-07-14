تراند الفن: الكشف عن “فارق العمر” بين الفنانة الكويتية إلهام الفضالة وزوجها شهاب جوهر

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 11:09 مساءً - أدمن ‏50 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة

صحيفة المرصد : أثار نبأ زواج الفنانة الكويتية إلهام الفضالة بمواطنها شهاب جوهر في الساعات الماضية جدلا كبيرا، لتحتل قصتهما قوائم البحث وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي. ومن التفاصيل التي أثارت اهتمامًا بالغًا بين المتابعين هو فارق السن بينهما، إذ كان هذا من ضمن حديث الجمهور، كما تصدر قائمة البحث في غوغل . وبحسب موقع “فوشيا” فإن شهاب جوهر يبلغ من العمر 44 عاما كونه من مواليد 30 ديسمبر 1977، وتكبره زوجته إلهام الفضالة بثلاث سنوات فهي في الـ47 من عمرها ومن مواليد 18 يونيو 1974.

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