تراند الفن: تقني يكشف عن تحديث مهم لميزة إيقاف الردود على التغريدات

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 11:09 مساءً - كشف الخبير التقني سعد الضاوي عن طرح موقع “تويتر” لتحديث جديد لميزة جديدة تتعلق بالرد على التغريدات.

وأوضح أن التحديث الجديدة يتمثل في إتاحة التحكم وإيقاف الردود مباشرة من التغريدة بعد كتابتها بفترة، بحيث يستطيع “المغرد” أن يعود إلى تغريدات سابقة له ويوقف خاصية الردود عليها ، بحيث أن لا يستطيع أحد أن يرد على التغريدة.

وأشار الضاوي إلى أنه سابقاً كان لابد من تحديد خيار إيقاف الردود قبل كتابة التغريدة.

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